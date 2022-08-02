Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Знаменитость жената на Тимуром Хромаевым, от которого родила двоих детей - Нану и Александра. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А на новых кадрах Ефросинина показала, как сын бегает вокруг нее.

"Наклейка", - написала Ефросинина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ахахаха, понимаю тебя", "Эти наклейки - наше счастье", "Маша, какая же вы красавица", "Думаю, у каждой мамочки такое было. Минимум один раз", "У меня такое самое делает", "Радуемся, что есть кому и для кого", "О, так все дети делают?!", "Все будет Украина. Победа будет за нами", "Самая лучшая наклейка в жизни каждой женщины", "Маша при надежде?", "А ты случайно не беременна? Или у ваас просто такой живот большой?", "Я и моя последняя нервная клетка".

Напомним, Ефросинина пояснила на примере, почему незачем жалеть и прощать россиян

А еще Politeka сообщала, что Мирзоян распек Ефросинину и Полякову, певца вывели из себя отмазки русскоговорящих звезд

Также Politeka писала, что Ефросинина рассказала о новом благотворительном предложении для будущих мам



