Как сообщает Politeka.net, украинцы зафиксировали артиллерийские удары россиян в направлении оккупированной Оленовки. Атака по баракам, где держали пленных защитников Украины, была совершена со стороны оккупантов. Кроме того россияне ударили по общественной остановки в Николаеве. В обоих случаях много погибших.

На эти террористические акты россии обратила внимание телеведущая Маша Ефросинина, призвав Запад действовать.

Она припомнила, что россияне в Украине убивают, насилуют, разрушают города, проводят показательные кастрации и издеваются над пленными. Телеведущая назвала оккупантов - "неукротимым злом".

Маша Ефросинина отметила, что сегодня пророссийские сепаратисты заявили, что 40 военнопленных были убиты и 75 ранены в результате ракетного обстрела лагеря для военнопленных в Оленовке. Эта тюрьма использовалась для размещения многих украинских солдат, сдавшихся два месяца назад на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Мир, ты, чёрт возьми, издеваешься??? Остановите этот ужас! Хватит позволять этим террористам существовать! Незачем их жалеть и прощать. Просто действуйте! Если ты не чувствуешь нашу боль, просто подумай о своей боли, которая слишком близко, если не действовать!", - обратилась Маша Ефросинина с призывом.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.