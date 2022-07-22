Телеведущая Маша Ефросинина, которая вместе с певицей Олей Поляковой в своих эфирах отказалась переходить на украинский язык, теперь начала активнее использовать родную речь в обращениях. В этот раз она пообщалась с женщиной, прошедшей реабилитацию в специальном лагере.

Так, ведущая показала Яну Якимец, она одна из женщин, прошедших программу восстановления в наших реабилитационных лагерях.

«И я очень счастлива, что она согласилась на этот разговор. В ней много боли от пережитого Яной, ее тремя дочерьми и мужем, которого пытали русские изверги. А сегодня я очень хочу поблагодарить всех, кто продолжает перечислять средства на восстановление женщин и детей, испытавших наибольшие страдания от войны! Я не могу в это поверить, но вчера заехала уже третья смена!!» - говорит Ефросинина.

Ранее на своей странице в Instagram Мария разместила затравку к своему интервью с эндокринным гинекологом Татьяной Шевчук, записанную на украинском языке.

Многие поклонники обрадовались, что Ефросинина наконец-то прислушалась к их потребностям получать контент на родном языке, но такой ход Ефросининой оказался обманом: полное интервью — снова на русском.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.