В перші дні війни кричав про те, що відбувається своїм так званим друзям з росії, але вони не почули, а просто проігнорували те, що відбувається.

Як повідомляє Politeka.net, український співак, продюсер та автор пісень Артем Пивоваров забрав усі права на композиції, які раніше написав для артистів із росії. Крім того, він активно надає благодійні концерти для допомоги українській армії.

В інтерв'ю телеведучій Маші Єфросініної на YouTube він розповів про старих друзів, до яких після вторгнення росії відчуває огиду.



"Я не думав, що люди можуть бути такими жорстокими та байдужими. Я відчув це на собі завдяки спілкуванню зі знайомими мені людьми", - зазначив Артем Пивоваров .

Він пояснив, що ще в перші дні війни кричав про те, що відбувається своїм так званим друзям з росії, але вони не почули, а просто проігнорували те, що відбувається. Тому все, що співак до них зараз відчуває - це огида.

"Ми закликали до них. Ми робили обкладинки до наших відео на Youtube, де писали, що російські військові вбивають наших людей. Ми робили все. Але за цей час мені написало лише кілька людей з росії і щиро співпережували. Для мене це був шок. Шок, що так мало", - зізнався Артем Пивоваров.

Музикант згадав про російського репера Мота, який неодноразово виступав із Пивоваровим і був в Україні, навіть дружина його українка. Мот часто освідчувався в любові до нашої країни і навіть називав себе козаком. Але в перші дні вторгнення написав цілий пост в мережі, де заявляв про "нацистів" в Україні та вихваляв свого "вождя путіна".

Також двоє його колишніх друзів-українців зрадили свою Батьківщину і втекли до росії, їхні імена артист вирішив не називати.

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