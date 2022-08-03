В первые дни войны кричал о происходящем своим так называемым друзьям из россии, но они не услышали, а просто проигнорировали происходящее.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец, продюсер и автор песен Артем Пивоваров забрал все права на композиции, которые ранее написал для артистов из рф. Кроме того, он активно дает благотворительные концерты для помощи украинской армии.

В интервью телеведущей Маше Ефросининой на YouTube он рассказал о старых друзьях, к которым после вторжения рф чувствует отвращение.



"Я не думал, что люди могут быть такими жестокими и безразличными. Я почувствовал это на себе благодаря общению со знакомыми мне людьми", - отметил Артем Пивоваров.

Он пояснил, что еще в первые дни войны кричал о происходящем своим так называемым друзьям из россии, но они не услышали, а просто проигнорировали происходящее. Потому все, что певец к ним сейчас испытывает - это отвращение.

"Мы взывали к ним. Мы делали обложки к нашим видео на Youtube, где писали, что российские военные убивают наших людей. Мы делали все. Но за это время мне написало лишь несколько человек из рф и искренне сопережевали. Для меня это был шок. Шок, что так мало", - признался Артем Пивоваров.

Музыкант вспомнил о российском рэпере Мот, который не один раз выступал с Пивоваровым и был в Украине, даже жена его украинка. Мот часто признавался в любви к нашей стране и даже называл себя козаком. Но в первые дни вторжения написал целый пост в сети, где заявлял о "нацистах" в Украине и восхвалял своего "вождя путина".

Также два его бывших друга-украинца предали свою Родину и сбежали в рф, их имена артист решил не называть.

Напомним, что Артем Пивоваров разочаровал переменами во внешности, красноречивые фото.

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