Популярна українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка під час війни виїхала з дітьми за кордон, намагається поспілкуватися з колегами та провести їм спеціальний "Іспит". На цей раз про особисте говорив Артем Пивоваров в інтерв'ю на YouTube.

«Ми домовлялися з Артемом @pivovarovmusic про інтерв'ю ще до війни. І звичайно, після цієї розмови я в черговий раз переконалася, що з ним потрібно робити #Іспит.

Але для того, щоб зрозуміти надзвичайну глибину особистості цього артиста, давайте почнемо з #ІспитНоваяреальность. У ньому ви дізнаєтеся, чому Артем не давав інтерв'ю, що йому сьогодні болить більше, і як він бачить себе у відновленні країни», - висловилася Марія.

У мережі обговорили побачене:

«Прекрасна українська мова; Маша, у Вас чудова українська 😍; Ну нарешті 😍😍😍і за україномовний контент теж спасибі 👏; Артем – це кохання! 😍; А Маша все красивіша і красивіша з кожним іспитом 😌; Артем чудовий виконавець, наново його для себе відкрила».

Також стало відомо, що родина популярного українського співака опинилася в окупації. В окупованому Вовчанську Харківської області є рідні популярного українського співака Артема Пивоварова.

Артем Пивоваров додав, що дуже цінує внесок рідних у своє виховання, яке допомогло йому стати такою людиною, якою вона зараз.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров розчарував змінами в зовнішності, красномовні фото.

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