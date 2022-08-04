Популярная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая во время войны выехала с детьми за границу, старается пообщаться с коллегами и провести им специальный "Экзамен". В этот раз о личном говорил Артем Пивоваров в интервью на YouTube.

«Мы договаривались с Артемом @pivovarovmusic об интервью еще до войны. И конечно после этого разговора я в очередной раз убедилась, что с ним нужно делать #Экзамен.

Но для того, чтобы понять чрезвычайную глубину личности этого артиста, давайте начнем с #ЭкзаменНоваяреальность. В нем вы узнаете, почему Артем не давал интервью, что ему сегодня болит больше, и как он видит себя в восстановлении страны» - высказалась Мария.

В сети обсудили увиденное:

«Прекрасный украинский язык; Маша, у Вас отличная украинский 😍; Ну наконец-то 😍😍😍и за украиноязычный контент тоже спасибо 👏; Артем – это любовь! 😍; А Маша все красивее и красивее с каждым экзаменом 😌; Артем отличный исполнитель, заново его для себя открыла».

Также стало известно, что семья популярного украинского певца оказалась в оккупации. В оккупированном Волчанске Харьковской области находятся родные популярного украинского певца Артема Пивоварова.

Артем Пивоваров добавил, что очень ценит вклад родных в свое воспитание, которое помогло ему стать таким человеком, каким он сейчас.

Напомним, что Артем Пивоваров разочаровал переменами во внешности, красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров остроумно поставил хейтеров на место.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров расплакался на церемонии YUNA.