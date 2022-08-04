Як повідомляє Politeka.net , український співак, продюсер та автор пісень Артем Пивоваров вирішив уперше висловитися про особисту, про творчість, про роботу та висловився про все телеведучу Машу Єфросініну у спеціальному інтерв'ю на YouTube.

Марія розповідала, що інтерв'ю мало пройти до війни, але зараз вийшло таємніше.

«Про найболючіше @pivovarovmusic у свіжому випуску #ІспитНоваРеальність» - висловилася Марія і додала, що артист не був готовий раніше комусь висловлюватися про те, що відбувається в житті, що зробило їхню розмову ще важливішою.

У мережі відреагували:

«Ви дуже добре розмовляєте українською 🙌🏼; Дуже добре інтерв'ю 👏; Пивоварів це кохання; Прослухала на одному диханні👏👍 Окреме спасибі за українську 💛; Класне інтерв'ю; Після Бадоєва я ставлю це інтерв'ю на 2 місце!; Гарний та розумний! Добре, що є такі люди, на яких дорівнюватимуть дітки!».

Раніше музикант згадав про російського репера Мот, який неодноразово виступав із Пивоваровим і був в Україні, навіть дружина його українка. Мот часто освідчувався любові до нашої країни і навіть називав себе козаком. Але в перші дні вторгнення написав цілу посаду в мережі, де заявляв про "нацистів" в Україні та вихваляв свого "вождя путіна".

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