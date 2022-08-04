Как сообщает Politeka.net, украинский певец, продюсер и автор песен Артем Пивоваров решил впервые высказаться о личном, о творчестве, о работе и высказался обо всем телеведущей Маше Ефросининой в специальном интервью на YouTube.

Мария рассказывала, что интервью должно было пройти до войны, но сейчас получилось более сокровенно.

«Про самое болезненное @pivovarovmusic в свежем выпуске #ЭкзаменНоваяРеальность» - высказалась Мария и добавила, что артист не был готов ранее кому-то высказываться о происходящем в жизни, что сделало их беседу еще важнее.

В сети отреагировали:

«Вы очень хорошо разговариваете по-украински🙌🏼; Очень хорошее интервью 👏; Пивоваров это любовь; Прослушала на одном дыхании👏👍Отдельное спасибо за украинский 💛; Классное интервью; После Бадоева я ставлю это интервью на 2 место!; Красивый и умный! Хорошо, что есть такие люди, на которых будут равняться детки!».

Ранее музыкант вспомнил о российском рэпере Мот, который не один раз выступал с Пивоваровым и был в Украине, даже жена его украинка. Мот часто признавался в любви к нашей стране и даже называл себя козаком. Но в первые дни вторжения написал целый пост в сети, где заявлял о "нацистах" в Украине и восхвалял своего "вождя путина".

Напомним, что Артем Пивоваров разочаровал переменами во внешности, красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров остроумно поставил хейтеров на место.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров расплакался на церемонии YUNA.