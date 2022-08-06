Красуня співачка з Білорусі Мерієм Герасименком привернула увагу білоруських пропагандистів та силовиків уже давно, а її недавній вуличний концерт привів до арешту. Дівчину було затримано після того, як у центрі Мінська виступила на вуличному концерті біля бару "Банки-пляшки", де співала композиції знаменитого українського гурту "Океан Ельзи". Серед іншого співачка виконала зворушливий хіт Вакарчука "Обійми".

Як повідомляє білоруське видання "Дзеркало", після концерту Мерієм опублікувала у своїх соцмережах відео з цього концерту, залишаючи на них смайлики та стікери у синьо-жовтих кольорах. Схоже, саме це привернуло увагу силовиків, котрі й раніше стежили за діяльністю молодої співачки. Зокрема, раніше білоруські правоохоронці, відстеживши кошти на її рахунках, дійшли висновку, що дівчина пожертвувала гроші на купівлю Байрактару в Україні.

Також силовикам не сподобалося те, що на вуличний концерт Герасименко прийшла у білій футболці із червоним серцем на грудях. Як відомо, біло-червоно-білий прапор вважається головним символом протесту в Білорусі.

Як зазначають місцеві ЗМІ, після виступу з піснями Вакарчука Мерієм Герасименком перестала з'являтися в соцмережах, і виходити на зв'язок по телефону. Поінформовані джерела стверджують, що співачку затримано, як і власника бару "Банки-пляшки", біля якого проходив концерт. За повідомленням місцевих Telegram-каналів, суд над співачкою має відбутися у понеділок, 8 серпня.

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