Красотка певица из Беларуси Мэрием Герасименко привлекла внимание белорусских пропагандистов и силовиков уже давно, а ее недавний уличный концерт привел к аресту. Девушка была задержана после того, как в центре Минска выступила на уличном концерте возле бара "Банки-бутылки", где пела композиции знаменитой украинской группы "Океан Эльзы". Среди прочего певица исполнила трогательных хит Вакарчука "Обійми".
Как сообщает белорусское издание "Зеркало", после концерта Мэрием опубликовала в своих соцсетях видео с этого концерта, оставляя на них смайлики и стикеры в сине-желтых цветах. Похоже, именно это привлекло внимание силовиков, которые и раньше следили за деятельностью молодой певицы. В частности, ранее белорусские правоохранители, отследив средства на ее счетах, пришли к выводу, что девушка пожертвовала деньги на покупку Байрактара в Украине.
Также силовикам не понравилось то, что на уличный концерт Герасименко пришла в белой футболке с красным сердцем на груди. А как известно, бело-красно-белый флаг считается главным символом протеста в Беларуси.
Как отмечают местные СМИ, после выступления с песнями Вакарчука Мэрием Герасименко перестала появляться в соцсетях, и выходить на связь по телефону. Осведомленные источники утверждают, что певица задержана, как и владелец бара "Банки-бутылки", возле которого проходил концерт. По сообщению местных Telegram-каналов, суд над певицей должен состояться в понедельник, 8 августа.
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