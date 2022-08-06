Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка від початку війни залишається в Україні, виступає для військових, а нещодавно почала грати у театрі свою моновиставу "Я вдома", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними фото та розповіла, що загадала на вихідні.

На новій фотографії Наталія зображена на сцені театру у своєму образі. На ній чорний оксамитовий піджак та стильна темна сукня у світлий горошок. Волосся артистки розпущене і акуратно покладене, а на обличчі втома і сонливість. Співачка не дивиться в камеру, вона ніби зникла.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Мрію та візуалізую світле, мирне майбутнє. Загадала нам усім добрим вихідним!". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки, засипаючи її компліментами: "Найкраща", "Прекрасна королева", "Яка красива дівчина", "Яка красива", "Ух, ти, красуня", "Красуня", "Ми теж, Наташа, постійно мріємо про це!", "Дуже красива".

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