Популярна українська співачка та дружина Потапа Настя Каменських, який з початку війни переїхала жити за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, днями артистка презентувала українцям новий кліп на зворушливу пісню "Коли мине війна", в якому з'явилася у незвичайній зовнішності. А тепер ще й кадри зі зйомок показали, на яких позують в образі з цього кліпу.

Як видно, на фотографіях Настя знята в локації з кліпу, і в цьому ж незвичайному образі. На ній біле прозоре вбрання з тонкого мережива, під яким видно білий топ. Волосся співачки зібрано в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж, вона сумно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Каменських написала: "Ти будеш любити мене, коли пройде війна". У цих словах – не сумнів, а впевненість. Бо справжнє кохання здатне на все". Прихильники відразу почали коментувати нові фото зірки, засипаючи її компліментами: "Буду, і зараз люблю", "Така красива", "Як красива", "Пісня крута", "Дуже красива пісня", "Яка чуттєва пісня", "Красуня", "Дуже хороший кліп. Дуже чуттєве виконання. Спасибі", "Неймовірна красуня", "Яка гарна", "Красуня", "Яка красива", "Коли настане наша перемога! Благослови нас, Господи!

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