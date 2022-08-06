Популярна українська співачка та зірка Євробачення Джамала, яка з початку війни відправила дітей за кордон, а сама почала активно гастролювати світом з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у соцмережі чарівні кадри з минулого літа та порівняла свої спогади.

На нових знімках, зроблених рік тому в Карпатах, Джамала позує в розкішній вишиванці, а на її голові незвичайний головний убір. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка. За словами артистки, все, що її турбувало рік тому в цей час, – успіх майбутнього релізу.

"Чим запам'ятається цей липень? Можна обійтися назвами міст: Вінниця, Оленівка, Харків, Годинник Яр, Миколаїв... Понад 50 ракетних і більше 45 авіаційних ударів по Україні. Звичайно, будуть і інші, світлі спогади, адже життя продовжується в новій реальності. Головне у бажанні їх створювати не забувати, завдяки кому ми маємо таку можливість і щодня робити свій внесок у перемогу", - підписала кадри Джамала.

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