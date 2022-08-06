Популярная украинская певица и звезда Евровидения Джамала, которая с начала войны отправила детей за границу, а сама начала активно гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в соцсети очаровательные кадры с прошлого лета и сравнила свои воспоминания.

На новых снимках, сделанных год назад в Карпатах, Джамала позирует в роскошной нарядной вышиванке, а на ее голове необычный головной убор. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка. По словам артистки, все что ее беспокоило год назад в это время – успех грядущего релиза.

"Чем запомнится этот июль? Можно обойтись названиями городов: Винница, Еленовка, Харьков, Часов Яр, Николаев… Более 50 ракетных и более 45 авиационных ударов по Украине. Конечно, будут и другие, светлые воспоминания, ведь жизнь продолжается в новой реальности. Главное в желании их создавать не забывать, благодаря кому у нас есть такая возможность и каждый день вносить свой вклад в победу", - подписала кадры Джамала.

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