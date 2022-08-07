Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни в Україні виїхала жити за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі зйомок нового кліпу та викликала бурхливу дискусію серед шанувальників.

У п'ятницю, 5 серпня, Настя презентувала шанувальникам кліп на нову зворушливу пісню "Коли мине війна". У цій відеороботі співачка показала себе у незвичайному образі серед пшеничного поля та з величезним пишним вінком на голові.

У підписі до публікації Каменських написала рядки з пісні: "Я птахом злітаю у небо. В обійми, щоб ти пригорнув. Тихо прошепотів". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, щоправда, деякі почали сваритися між собою через подібні посади Насті.

"Неймовірно красива", "Плаття гачком, яка краса", "Яка ти неймовірно красива", "Цікаво, чи була ця зйомка на українських полях", "Неймовірна", "Така красуня", "А ви знаєте, коли тут півроку під кулями та обстрілами. Ми думаємо тільки як вижити та побачити рідних", "Ти не Україну показати вирішила, а себе. Я ось на війні, фотки роблю поля маки, пшениці", "Я, наприклад, не можу селфі робити. Моя улюблена Батьківщина. Сьогодні рашисти вбивають наш український народ. Мені за вас Настя соромно", "Ваші селфі, крім вас, нікому не потрібні і не цікаві", "Це не селфі, а кадри з кліпу, і хочеться бачити не тільки жахи нашого сьогодення, яких ми знаходимося щодня, а бачити хоч іноді красу, тому що й так весь час плачемо і спимо уривками у кращому випадку".

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