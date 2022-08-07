Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны в Украине выехала жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со съемок нового клипа, и вызвала бурную дискуссию среди поклонников.

В пятницу, 5 августа, Настя презентовала поклонникам клип на новую трогательную песню "Коли мине війна". В этой видеоработе певица показала себя в необычном образе среди пшеничного поля и с огромным пышным венком на голове.

В подписи к публикации Каменских написала строчки из песни: "Я птахом злітаю у небо. В обійми, щоб ти пригорнув. Тихо прошепотів". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, правда, некоторіе начали ссорится между собой из-за подобных постов Насти.

"Невероятно красивая", "Платье крючком, какая красота", "Какая ты невероятно красивая", "Интересно, была ли эта съемка на украинских полях", "Невероятная", "Такая красотка", "А вы знаете, когда здесь полгода под пулями и обстрелами. Мы думаем только как выжить и увидеть родных", "Ты не Украину показать решила, а себя. Я вот на войне, фотки делаю поля маки, пшеницы", "Я, например, не могу селфи делать. Моя любимая Родина. Сегодня рашисты убивают наш украинский народ. Мне за вас Настя стыдно", "Ваши селфи, кроме вас, никому не нужны и не интересны", "Это не селфи, а кадры из клипа, и хочется видеть не только ужасы нашего настоящего, в которых мы находимся каждый день, а видеть хоть иногда красоту, потому что и так все время плачем и спим отрывками в лучшем случае".

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Как сообщала Politeka, "Любовь способна на все": Каменских в тонком кружеве показала новую себя, фото.

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