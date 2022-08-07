Популярна українська модель та володарка титулу "Міс Україна 2021" Ганна Неплях, яка з початку війни поїхала з України, а нещодавно повернулася, часто радує шанувальником яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася незвичайними кадрами, як стояла на цвяхах.

Схоже, Ганна вирішила поекспериментувати зі своєю витривалістю та взяла участь у заході з іншими дівчатами, де отримала нагоду постояти ногами на цвяхах. Модель з'явилася перед камерою у легкому рожевому костюмі з короткими шортами, її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу, лише мила посмішка.

У підписі до публікації Неплях розповіла шанувальникам про свій досвід стояння на цвяхах: "Тепер я знаю, що болю не існує! А відчуття таке, ніби я можу контролювати всесвіт, коли просто контролюю свої відчуття, думки, біль, страх". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію моделі: "Ось це ви герой. Ніколи ще не бачила такого спокою на цвяхах", "Знайшла їм застосування", "Круто, Аня", "Тож хочеться відчути таке", "Кайф, хочу. Це де?", "Вау", "Кайф", "Я в неділю сподіваюся відчути щось подібне", "Де це? Така краса".

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