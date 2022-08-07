Популярная украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина 2021" Анна Неплях, которая с начала войны уехала из Украины, а недавно вернулась, часто радует поклонником яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычными кадрами, как стояла на гвоздях.

Похоже, Анна решила поэкспериментировать со своей выносливостью и приняла участие в мероприятии с другими девушками, где получила возможность постоять ногами на гвоздях. Модель появилась перед камерой в легком розовом костюме с короткими шортами, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к публикации Неплях рассказала поклонникам о своем опыте стояния на гвоздях: "Теперь я знаю, что боли не существует! А ощущение такое, будто я могу контролировать вселенную, когда просто контролирую свои ощущения, мысли, боль, страх". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию модели: "Вот это вы герой. Никогда ещё не видела такого спокойствия на гвоздях", "Нашла им применение", "Круто, Аня", "Тоже хочется ощутить такое", "Кайф, хочу. Это где?", "Вау", "Кайф", "Я в воскресенье надеюсь ощутить что-то подобное", "Где это? Такая красота".

Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.

Как сообщала Politeka, "Любовь способна на все": Каменских в тонком кружеве показала новую себя, фото.

Также Politeka писала, что "Загадала нам всем…": Могилевская показала, как приготовилась к выходным.