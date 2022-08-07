Нещодавно у першому відкритому та потаємному інтерв'ю популярний український виконавець Артем Пивоваров розповів, що дуже цінує внесок рідних у своє виховання, яке допомогло йому стати такою людиною, якою вона зараз. Артист активно займається своєю кар'єрою і захоплений створенням нових композицій.

Цього разу він показав, як насолоджується виконанням чергової композиції рідною мовою. При цьому варто зазначити, що виконавець не піариться на своїй роботі і продовжує підтримувати постраждалих українців.

«Неймовірно!!🔥; Божественний голос 👏; 😍дуже добре❤️; Мурашкііііі💔; Klass🔥; Дуже красиво; як же красивооо😍; Голос суперовий 😊; Неймовірно 😍голос😍;Неймовірно круто😍; На повторі 🔥❤️; Ти супер 😍🔥; Найкращий❤️Просто кайф🥰😻🔥» - пишуть у мережі.

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Раніше виконавець наголосив, що не хотів говорити, як мама живе під окупацією російських загарбників, проте запевнив, що щодня спілкується із нею.

"У нас у кожного є за ці 5 місяців свої історії, пов'язані з рідними та близькими, але ні в кого, швидше за все, немає такої історії та такого сильного зв'язку, як у мене з батьками... Я не знаю, що говорити по цій темі. Я дуже переживаю, але ми постійно на зв'язку", – розповів Артем Пивоваров.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров розчарував змінами в зовнішності, красномовні фото.

Як повідомляла Politeka, Артем Пивоваров дотепно поставив хейтерів на місце.

Також Politeka писала, що Артем Пивоваров розплакався на церемонії YUNA.