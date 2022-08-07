Недавно в первом открытом и сокровенном интервью популярный украинских исполнитель Артем Пивоваров рассказал, что очень ценит вклад родных в свое воспитание, которое помогло ему стать таким человеком, каким он сейчас. Артист активно занимается своей кареьрой и увлечен созданием новых композиций.

В этот раз он показал, как наслаждается исполнением очередной композиции на родном языке. При этом стоит отметить, исполнитель не пиарится на своей работе и продолжает поддерживать пострадавших украинцев.

«Невероятно!!🔥; Божественный голос 👏; 😍очень хорошо❤️; Мурашкиииии💔; Klass🔥;Очень красиво; как же красивооо😍; Голос суперовый😊; Невероятно 😍голос😍;Невероятно круто😍; На повторе 🔥❤️; Ты супер😍🔥; Самый лучший❤️Просто кайф🥰😻🔥» - пишут в сети.

Ранее исполнитель подчеркнул, что не хотел говорить, как мама живет под оккупацией российских захватчиков, однако заверил, что каждый день общается с ней.

"У нас у каждого есть за эти 5 месяцев свои истории, связанные с родными и близкими, но ни у кого, скорее всего, нет такой истории и такой сильной связи, как у меня с родителями... Я не знаю, что говорить по этой теме. Я очень переживаю, но мы постоянно на связи", – рассказал Артем Пивоваров.

Напомним, что Артем Пивоваров разочаровал переменами во внешности, красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров остроумно поставил хейтеров на место.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров расплакался на церемонии YUNA.