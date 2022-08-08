Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно закрила свій притулок для переселенців, зізналася, чим тепер займається, і звернулася до шанувальників з пропозицією.

Зірка, яка зараз активно взялася за роботу над новим сезоном програми "Ле Маршрутка" та вже відзняла кілька випусків, продовжує допомагати українцям, які вимушені були втікати від війни.

Нікітюк детально про це розповіла на своїй сторінці в Instagram, яку їй лише нещодавно вдалося повернути з бану.

"Прихисток закрився… Але я продовжую особисто допомагати деяким сім’ям. На жаль, таких сімей, які потребуть постійної допомоги є ще багато. Переселенці, які втратили свої будинки, родину, їм немає куди повернутись. Тепер Їх діти будуть рости тут - на Хмельниччині. Стати на ноги з нуля дуже важко", — розповідає Леся.

Телеведуча звернулася до українців з ідеєю-пропозицією.

"Якщо хтось виявить бажання взяти під свою опіку одну з таких сімей, то їм буде набагато легше. Ви можете повністю або частково допомагати людям. Це може бути оплата комуналки, продукти, або просто якісь донати щотижня чи щомісяця, які допоможуть людям відчувати себе хоч трохи захищеними. А головне потрібними і що про них дбають", — закликала Нікітюк.

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