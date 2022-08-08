Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, недавно закрывшая свой приют для переселенцев, призналась, чем теперь занимается, и обратилась к поклонникам с предложением.

Звезда, которая сейчас активно взялась за работу над новым сезоном программы "Ле Маршрутка" и уже отсняла несколько выпусков, продолжает помогать украинцам, вынужденным бежать от войны.

Никитюк подробно об этом рассказала на своей странице в Instagram, которую ей только недавно удалось вернуть из бана.

"Убежище закрылось… Но я продолжаю лично помогать некоторым семьям. К сожалению, таких семей, которые нуждаются в постоянной помощи, еще много. Переселенцы, потерявшие свои дома, семью, им некуда вернуться. Теперь их дети будут расти здесь - на Хмельнитчине. Стать на ноги с нуля очень тяжело", - рассказывает Леся.

Телеведущая обратилась к украинцам с идеей-предложением.

"Если кто-то изъявит желание взять под свою опеку одну из таких семей, то им будет гораздо легче. Вы можете полностью или частично помогать людям. Это может быть оплата коммуналки, продукты, или просто какие-то донаты еженедельно или ежемесячно, которые помогут людям чувствовать себя хоть немного защищенными. А главное нужными и что о них заботятся", — призвала Никитюк.

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