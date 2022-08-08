Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, акторка Ганна Саліванчук повідомила про неприємності на відпочинку з дітьми в Буковелі.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що її старший син Гліб впав та сильно пошкодив коліно.

Саліванчук повела дитину в місцевий медпункт, аби дізнатися, чи потрібно буде зашивати рану (до цього вона вже сама сходила в аптеку та обробила пошкоджене коліно), але лікарі там їй сказали, що просто огляд коштуватиме 3,5 тисячі гривень. Акторка не готова була витрачати марно такі гроші, тому довелося викликати "швидку".

Коли дружина продюсера "Квартал 95" разом з заплаканим сином дочекалася на приїзд медиків, їй сказали, що доведеться з Буковелі їхати в Яремче, адже тільки там є травматолог.

"Мені сказали, що якщо дитина буде так сильно кричати, то його не будуть приймати", — скаржиться артистка.

Лікарі все таки вирішили, що рану бажано зашити. До лікарні треба було їхати аж 40 кілометрів, тому Саліванчук вирішила довезти сина туди на власному авто, а не на "швидкій", адже назад їх тоді ніхто не відвіз би.

Вже на ранок Ганна разом з Глібом та молодшим сином Микитою знову вийшла в сторіс та показала, як зараз виглядає нога хлопчика.

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