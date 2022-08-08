На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав шанувальникам несподівану пораду з поїдання кавуна.
"Завдання вам на наступний тиждень: посмажити кавун. Потім їсти і думати «Херсон - це Україна». А краще робити дописи у соцмережах з тим кавуном і писати «Херсон - це Україна». Це теж елемент підтримки. Маленький, але елемент, кавун тут як постачальник віри", — пише Клопотенко.
Смажений кавун зірка "Майстер Шеф" радить їсти з тунцем чи морозивом.
На 4 порції Євген бере такі інгредієнти:
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4 скибочки кавуна
1 банка консервованого тунця
2 варених жовтки
4 ст. л. оливкової олії
петрушка (опціонально)
чорний свіжомелений перець (опціонально)
ванільне морозиво до смаку
Кавун поріжте чвертками та зріжте шкірку (нам знадобиться 4 скибочки). Розігрійте пательню гриль або звичайну. Викладіть скибочки на суху пательню на смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Кавун повинен карамелізуватися. Далі викладіть скибочки кавуна на тарілку і замотайте харчовою плівкою на 20-30 хв, щоб вони дійшли до готовності та стали м’якими.
"Тим часом зробимо соус. Зваріть 2 яйця та відокремте жовтки. Викладіть у чашу блендера. Додайте 1 банку консервованого тунця та 4 ст. л. оливкової олії. Перебийте занурювальним блендером. Зніміть плівку зі скибочок кавуна, вкрийте тунцевим соусом. За бажанням посипте рубаною петрушкою та свіжомеленим чорним перцем", — пояснює Клопотенко.
Якщо хочете отримати десерт з кавуном - то шеф радить викласти на підсмажену гарячу скибочку кульку ванільного морозива.
"Неймовірно смачно!", — переконує "Майстер Шеф".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.
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