На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав шанувальникам несподівану пораду з поїдання кавуна.

"Завдання вам на наступний тиждень: посмажити кавун. Потім їсти і думати «Херсон - це Україна». А краще робити дописи у соцмережах з тим кавуном і писати «Херсон - це Україна». Це теж елемент підтримки. Маленький, але елемент, кавун тут як постачальник віри", — пише Клопотенко.

Смажений кавун зірка "Майстер Шеф" радить їсти з тунцем чи морозивом.

На 4 порції Євген бере такі інгредієнти:

4 скибочки кавуна

1 банка консервованого тунця

2 варених жовтки

4 ст. л. оливкової олії

петрушка (опціонально)

чорний свіжомелений перець (опціонально)

ванільне морозиво до смаку

Кавун поріжте чвертками та зріжте шкірку (нам знадобиться 4 скибочки). Розігрійте пательню гриль або звичайну. Викладіть скибочки на суху пательню на смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Кавун повинен карамелізуватися. Далі викладіть скибочки кавуна на тарілку і замотайте харчовою плівкою на 20-30 хв, щоб вони дійшли до готовності та стали м’якими.

"Тим часом зробимо соус. Зваріть 2 яйця та відокремте жовтки. Викладіть у чашу блендера. Додайте 1 банку консервованого тунця та 4 ст. л. оливкової олії. Перебийте занурювальним блендером. Зніміть плівку зі скибочок кавуна, вкрийте тунцевим соусом. За бажанням посипте рубаною петрушкою та свіжомеленим чорним перцем", — пояснює Клопотенко.

Якщо хочете отримати десерт з кавуном - то шеф радить викласти на підсмажену гарячу скибочку кульку ванільного морозива.

"Неймовірно смачно!", — переконує "Майстер Шеф".



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Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

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