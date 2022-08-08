Популярний український виконавець Дмитро Монатик (Monatik), який лише нещодавно повернувся з закордону, висловився з приводу мовного питання в Україні.

Монатик в інтерв'ю журналістці Ользі Бутко заявив, що не планує перекладати свої російськомовні хіти на українську.

"Вони були написані в той час. Пісні — як фотографії, так було на душі. Сьогодні я радий, що з’являються україномовні пісні та вірші. Вони й раніше були в мене, але їх не так слухали", — зізнається артист.

Monatik наголосив, що мова дійсно має значення, і тепер він це розуміє. Він також додав, що сьогодні йде нова ера української музики.

"Я завжди дуже радів, коли за кордоном, наприклад, на американському телеканалі вмикалася пісня KAZKA "Плакала". Це ж круто, це велика гордість, я лише за це. Впевнений, що українська культура, музика, пісня набуватимуть більшої сили", – сказав співак.

Монатик також розповів, як змінюється його ставлення до творчості інших артистів у залежності від їхнього ставлення до війни.

"Якщо хтось промовчав, то я не можу слухати його музику. Хто виступив проти війни — таку можу. Це також дуже важливо: хто каже, хто співає, чиї ноти та якої особистості ритм", – переконаний Дмитро.

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