Монатик в інтерв'ю журналістці Ользі Бутко заявив, що не планує перекладати свої російськомовні хіти на українську.

"Вони були написані в той час. Пісні — як фотографії, так було на душі. Сьогодні я радий, що з’являються україномовні пісні та вірші. Вони й раніше були в мене, але їх не так слухали", — зізнається артист.

Monatik наголосив, що мова дійсно має значення, і тепер він це розуміє. Він також додав, що сьогодні йде нова ера української музики.

Дмитро Монатик

"Я завжди дуже радів, коли за кордоном, наприклад, на американському телеканалі вмикалася пісня KAZKA "Плакала". Це ж круто, це велика гордість, я лише за це. Впевнений, що українська культура, музика, пісня набуватимуть більшої сили", – сказав співак.

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Монатик також розповів, як змінюється його ставлення до творчості інших артистів у залежності від їхнього ставлення до війни.

"Якщо хтось промовчав, то я не можу слухати його музику. Хто виступив проти війни — таку можу. Це також дуже важливо: хто каже, хто співає, чиї ноти та якої особистості ритм", – переконаний Дмитро.

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