Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик (Monatik), лишь недавно вернувшийся из зарубежья, высказался по поводу языкового вопроса в Украине.

Монатик в интервью журналистке Ольге Бутко заявил, что не планирует переводить свои русскоязычные хиты на украинский.

"Они были написаны в то время. Песни — как фотографии, так было на душе. Сегодня я рад, что появляются украиноязычные песни и стихи. Они и раньше были у меня, но их не так слушали", — признается артист.

Monatik подчеркнул, что язык действительно имеет значение, и теперь он это понимает. Он также добавил, что сегодня идет новая эра украинской музыки.

"Я всегда очень радовался, когда за границей, например, на американском телеканале включалась песня KAZKA "Плакала". Это же круто, это большая гордость, я только за это. Уверен, что украинская культура, музыка, песня будут приобретать большую силу", – сказал певец.

Монатик также рассказал, как меняется его отношение к творчеству других артистов в зависимости от их отношения к войне.

"Если кто-то промолчал, то я не могу слушать его музыку. Кто выступил против войны — такую ​​могу. Это тоже очень важно: кто говорит, кто поет, чьи ноты и какой личности ритм", – убежден Дмитрий.

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