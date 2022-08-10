Популярна українська продюсерка Ірина Горова, яка в минулому була дружиною Потапа та обґрунтувала разом із ним продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу бізнес-леді поділися чарівним фото, а у підписі до нього розповіла про улюблені книги.

Як видно, на новій фотографії Іра зображена в цікавій локації з гарним краєвидом. Перед камерою вона з'явилася в коротенькому строкатому платті, яке підкреслило фігуру та стрункі ноги. Її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі немає макіяжу, вона з цікавістю дивиться в книгу, яку тримає в руках.

У підписі до публікації Горова поділилася своїми рекомендаціями щодо книг та дитячих спогадів: "У дитинстві ми дуже багато читали, занурюючись фантазією в іншу реальність і в життя вигаданих героїв. Це був кольоровий час, в який кожен дорослий мріє повернутися. Я також зараз із задоволенням у вільний час читаю книги та відкриваю для себе нові світи бізнесу, психології, філософії та художньої літератури – це наповнює мене та мою маленьку дівчинку всередині”.

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