Популярний грузинський шоумен та продюсер Іраклі Макацарія, який прославився в Україні після участі у кількох телепроектах, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу колишній "Холостяк" зачарував кадром зі своєю молодою дружиною Лізою.

Як відомо, кілька тижнів тому 37-річний Іраклі відіграв розкішне весілля зі своєю коханою Лізою, яка молодша за нього на 17 років. Пара не тільки розписалася в загсі, а й одразу повінчалася. А після урочистостей буквально одразу вирушила до Греції на медовий місяць. Проте, схоже, навіть після повернення до Грузії, відпочинок у пари не закінчився.

На новій фотографії Макацарія з молодою дружиною знято в одному з розкішних готелів Грузії. Вони відбиті біля басейну, чоловік ніжно обіймає кохану і дивиться на неї закоханими очима.

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото парочки: "Щоб на кожну жінку так дивився її чоловік", "Дуже красиві! Такі справжні. Щастя вам", "Бажаю вам завжди дивитися таким закоханим поглядом на красуню-дружину", "Справжній принц не одружується багато разів, а шукає одну єдину. Рада за вас", "Які красиві та щасливі", "Які ви закохані", "Створені один для одного. Любові та ще більшого кохання".

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