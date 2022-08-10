Співачка Ганна Трінчер показала свою засмагу, вразивши виглядом на новому фото, яке зірка опублікувала у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль Нати, хоча тепер не любить, коли її впізнають з цієї ролі. Зірка має нареченого - Олександра Волошина, з яким вона нещодавно в'їхала в нову простору квартиру мрії з каміном. А днями Трінчер відзначила 21 день народження, на який наречений подарував романтичну фотосесію під водою, а також вечерю на даху. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Трінчер поділилася фото, де позувала у сукні з розрізом. Зірка його трохи задерла, демонструючи розкішну засмагу.

"Знайдіть зайчика на фото. І просто подивіться на мою спокусливу засмагу", - написала Ганна.

Варто зазначити, що Ганна Трінчер, як і багато українських зірок, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, Трінчер у вузькому топі похвалилася розкішними букетами після дня народження

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер без фільтрів показала, наскільки неідеальне у неї обличчя з висипаннями.

Також Politeka писала, що Трінчер похвалилася, який романтичний вечір їй влаштував наречений.