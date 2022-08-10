Популярная украинская продюсер Ирина Горовая, которая в прошлом была женой Потапа и обосновала вместе с ним продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз бизнесвумен поделись очаровательным фото, а в подписи к нему рассказала о любимых книгах.

Как видно, на новой фотографии Ира запечатлена в интересной локации с красивым видом. Перед камерой она появилась в коротеньком пестром платье, которое подчеркнуло фигуру и стройные ноги. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, она с интересом смотрит в книгу, которую держит в руках.

В подписи к публикации Горовая поделилась своими рекомендациями по книгам и детскими воспоминаниями: "В детстве мы очень многое читали, погружаясь фантазией в другую реальность и в жизнь вымышленных героев. Это было цветное время, в которое каждый взрослый мечтает вернуться. Я также сейчас с удовольствием в свободное время читаю книги и открываю для себя новые миры бизнеса, психологии, философии и художественной литературы – это наполняет меня и мою маленькую девочку внутри".

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