Відома блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка близько року тому стала мамою чарівного малюка Лева, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у мікроблозі чарівні фото із сином, а у підписі до них здивувала несподіваним одкровенням.

На нових фотографіях Дашу знято на прогулянці з малюком у Києві, вона тримає сина на руках і мило позує фотографу. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному образі – короткій чорній сукні з декольте та модному піджаку. Доповнює лук невелика коричнева сумочка та сонцезахисні окуляри, а волосся красуні зібране в акуратний хвостик.

У підписі до публікації Квіткова розповіла, що, пробувши якийсь час у європейських країнах, вона здивувалася, що в Україні жити набагато краще. За словами блогерки, у нас набагато кращий сервіс у багатьох сферах, і взагалі Україні на кілька кроків попереду.

"Після проведеного часу в Європі я зрозуміла кілька важливих речей. Я в жодному разі не хочу образити чужу культуру і вдячна за все тепле ставлення до українців, яке бачу в різних країнах, але будемо чесними. Такого сервісу, як в Україні, немає ніде І ми цього навіть не усвідомлювали, приймали як належне, а отже, не цінували... І поспішали робити все як у Європі, коли були вже на п'ять кроків попереду.Україна під час війни працює набагато краще, ніж Німеччина, Італія чи інші країни без військових дій. Повірте, я знаю, про що говорю", - розповіла Даша.

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