Известная блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая около года назад стала мамой очаровательного малыша Льва, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в микроблоге очаровательные фото с сыном, а в подписи к ним удивила неожиданным откровением.

На новых фотографиях Даша запечатлена на прогулке с малышом в Киеве, она держит сына на руках и мило позирует фотографу. Перед камерой блогерша появилась в стильном образе – коротком черном платье с декольте и модном пиджаке. Дополняет лук небольшая коричневая сумочка и солнцезащитные очки, а волосы красотки собраны в аккуратный хвостик.

В подписи к публикации Квиткова рассказала, что, пробыв некоторое время в европейских странах, она удивилась, что в Украине жить намного лучше. По словам блогерши, у нас намного лучший сервис во многих сферах, и вообще Украине на несколько шагов впереди.

"После проведенного времени в Европе я поняла несколько важных вещей. Я ни в коем случае не хочу оскорбить чужую культуру и благодарна за все теплое отношение к украинцам, которое вижу в разных странах, но будем честными. Такого сервиса, как в Украине, нет нигде. И мы этого даже не осознавали, принимали как должное, а значит, не ценили. И спешили делать все как в Европе, когда были уже на пять шагов впереди. Украина во время войны работает гораздо лучше, чем Германия, Италия или другие страны без военных действий. Поверьте, я знаю, о чем говорю", - рассказала Даша.

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