Популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду гурту "НеАнгели" розпочала сольну кар'єру, а під час війни поїхала жити за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, днями артистка повернулася до Києва та тепер поділилася кадром із клініки.

Як виявилося, після повернення додому Слава не лише зустрілася з друзями, а й звернулася до лікарів. Схоже, зірка вирішила навести красу та прибрати друге підборіддя за допомогою лазера та звернулася до київської клініки.

На новій фотографії Камінська знята в кабінеті лікаря, вона присіла на кушетку, а поряд з нею двоє чоловіків, мабуть, фахівці клініки. Перед камерою співачка з'явилася в скромній довгій сукні в горошок, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки легка усмішка.

У підписі до публікації Слава написала: "Немає межі досконалості. І другому підборідді теж НІ! Хороший фахівець + Smas-ліфтинг = #бабаягодка опять. У нашій країні відмінні клініки та фахівці".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото Камінської: "Ви нереально позитивні та енергійні", "Улюблена клініка", "Слава Камінська! Слава Україні! Дуже по феншу", "Так, з пацієнтами зараз не густо", "Шикарна".

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