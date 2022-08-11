Популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру, а во время войны уехала жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, на днях артистка вернулась в Киев и теперь поделилась кадром из клиники.

Как оказалось, по возвращению домой Слава не только встретилась с друзьями, но и обратилась к врачам. Похоже, звезда решила навести красоту и убрать второй подбородок с помощью лазера, и обратилась в киевскую клинику.

На новой фотографии Каминская запечатлена в кабинете врача, она присела на кушетку, а рядом с ней двое мужчин, видимо, специалисты клиники. Перед камерой певица появилась в скромном длинном платье в горошек, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только легкая ухмылка.

В подписи к публикации Слава написала: "Нет предела совершенству. И второму подбородку тоже НЕТ! Хороший специалист + Smas-лифтинг = #бабаягодкаопять. В нашей стране отличные клиники и специалисты".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Каминской: "Вы нереально позитивны и энергичны", "Любимая клиника", "Слава Каминская! Слава Украине! Очень по фэншую", "Да, с пациентами сейчас не густо", "Шикарная".

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