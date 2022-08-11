Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка під час війни разом зі своїм колективом багато гастролює на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала гарячі кадри з нової фотосесії.

Як виявилося, Саша вирішила влаштувати літню зйомку в полі, вона залізла на пакунки із соломою та засвітила стрункі ніжки. На деяких знімках можна побачити хлопців із її групи – Дмитра Мазуряка та Микиту Будаша. Сама Зарицька з'явилася перед камерою у білій сукні незвичайного фасону, що долітала широким чорним поясом. Волосся співачки розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі яскравий макіяж, в руках вона тримає морозиво на паличці.

У підписі до публікації Олександра написала: "Останні літні дні, насолоджуємося сонцем і цінуємо кожен момент, ця сукня, мої хлопці поряд і морозиво. Нехай усе буде у нас добре".

У шанувальники відразу почали коментувати нові фото Сашка, засипаючи її компліментами: "Сила перемагає силу, краса перемагає всіх", "Класні фото", "Сашенька наша, класна, як завжди", "Ви зробили моє літо краще", "Чекаємо на концерти, не лише в Європі, а й в Україні", "Краса", "Ну краса", "Фото дуже гарні".

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