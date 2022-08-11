Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая во время войны вместе со своим коллективом много гастролирует в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала жаркие кадры из новой фотосессии.

Как оказалось, Саша решила устроить летнюю съемку в поле, она залезла на тюки с соломой и засветила стройные ножки. На некоторых снимках можно увидеть парней из ее группы – Дмитрия Мазуряка и Никиту Будаша. Сама Зарицкая появилась перед камерой в летящем белом платье необычного фасона, которое дополнила широким черным поясом. Волосы певицы распущены и растрепаны ветром, а на лице яркий макияж, в руках она держит мороженное на палочке.

В подписи к публикации Александра написала: "Последние летние дни, наслаждаемся солнцем и ценим каждый момент, это платье, мои ребята рядом и мороженое. Пусть все будет у нас хорошо".

В поклонники тут же принялись комментировать новые фото Саши, засыпая ее комплиментами: "Сила побеждает силу, красота побеждает всех", "Классные фото", "Сашенька наша, классная, как всегда", "Вы сделали мое лето лучше", "Ждем концертов, не только в Европе, но и в Украине", "Красота", "Ну красота", "Фото очень красивые".

Напомним, "Созданы друг для друга": экс-"Холостяк" Макацария продолжил медовый месяц с молодой женой дома

Как сообщала Politeka, "Сделайте еще…": Могилевская показала, как полыхало в Крыму и обратилась к парням из ВСУ.

Также Politeka писала, что Анна Тринчер впечатлила загаром, призадрав платье: "Найдите зайку...".