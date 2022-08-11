Російський шоумен Максим Галкін залишив свою дружину Аллу Пугачову з дітьми в Юрмалі та поїхав на гастролі

За відсутності чоловіка примадонна вирішила прогулятися вздовж моря зі своїми двійнятами Лізою та Гаррі та передати привіт Максимові Галкіну. Відповідне відео з'явилося на одній із фан-сторінок, присвяченій Аллі Борисівні в Інстаграм.

Білі короткі штани, чорний кардиган та модна кепка – такий стильний образ Пугачової. Співачка зовсім не виглядає на свій вік (їй уже 73 роки) і, здається, не збирається старіти.

«Помахаємо ручкою татові. Тато ми йдемо додому», – каже Пугачова на камеру.

"Йдемо, йдемо, крокуємо", - повторила Ліза.

«Коли ПАПА у від'їзді він хвилюється за нас. Де ми? Як ми там? Не хвилюйся, коханий, у нас все добре ❤️» - йдеться в публікації.

У коментарі прийшов Максим Галкін, який коротко написав: «До зустрічі, кохані».

Зазначимо, що після Ізраїлю зіркове сімейство оселилося в курортному місті Юрмала, яке в минулому було дуже популярним серед російських знаменитостей.

Пугачова та Галкін знімають розкішну віллу з басейном.

Зараз Максим Галкін активно гастролює країнами.

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