За відсутності чоловіка примадонна вирішила прогулятися вздовж моря зі своїми двійнятами Лізою та Гаррі та передати привіт Максимові Галкіну. Відповідне відео з'явилося на одній із фан-сторінок, присвяченій Аллі Борисівні в Інстаграм.
Білі короткі штани, чорний кардиган та модна кепка – такий стильний образ Пугачової. Співачка зовсім не виглядає на свій вік (їй уже 73 роки) і, здається, не збирається старіти.
«Помахаємо ручкою татові. Тато ми йдемо додому», – каже Пугачова на камеру.
"Йдемо, йдемо, крокуємо", - повторила Ліза.
«Коли ПАПА у від'їзді він хвилюється за нас. Де ми? Як ми там? Не хвилюйся, коханий, у нас все добре ❤️» - йдеться в публікації.
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У коментарі прийшов Максим Галкін, який коротко написав: «До зустрічі, кохані».
Зазначимо, що після Ізраїлю зіркове сімейство оселилося в курортному місті Юрмала, яке в минулому було дуже популярним серед російських знаменитостей.
Пугачова та Галкін знімають розкішну віллу з басейном.
Зараз Максим Галкін активно гастролює країнами.
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