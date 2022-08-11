За відсутності чоловіка примадонна вирішила прогулятися вздовж моря зі своїми двійнятами Лізою та Гаррі та передати привіт Максимові Галкіну. Відповідне відео з'явилося на одній із фан-сторінок, присвяченій Аллі Борисівні в Інстаграм.

Білі короткі штани, чорний кардиган та модна кепка – такий стильний образ Пугачової. Співачка зовсім не виглядає на свій вік (їй уже 73 роки) і, здається, не збирається старіти.

«Помахаємо ручкою татові. Тато ми йдемо додому», – каже Пугачова на камеру.

"Йдемо, йдемо, крокуємо", - повторила Ліза.

«Коли ПАПА у від'їзді він хвилюється за нас. Де ми? Як ми там? Не хвилюйся, коханий, у нас все добре ❤️» - йдеться в публікації.

Популярні новини зараз

"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно

Ворог штурмує одразу кілька напрямків: де бійцям ЗСУ вдалося відбити атаку

Російська авіація вторглася в простір Естонії: влада країни зробила заяву

Соціальні послуги і виплати: правила оновили, як тепер можна отримати гроші

У росії палає нафтосховище: з'явилися кадри масштабної НП за 30 км від окупованого Маріуполя
Показати ще

У коментарі прийшов Максим Галкін, який коротко написав: «До зустрічі, кохані».

Зазначимо, що після Ізраїлю зіркове сімейство оселилося в курортному місті Юрмала, яке в минулому було дуже популярним серед російських знаменитостей.

Пугачова та Галкін знімають розкішну віллу з басейном.

Зараз Максим Галкін активно гастролює країнами.

Нагадаємо, Пугачова в комбінезоні похвалилася молодим виглядом: "Ох і хороша чортівка"

Як повідомляла Politeka, "Стоя аплодують": Горбунов розповів про історичне рішення на користь України, відео.

Також Politeka писала, що Ганна Трінчер із нареченим похвалилися розкішною обновкою, вразивши розмахом: "Вона ідеальна".