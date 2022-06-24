Популярный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, который остался в Украине с начала войны и активно занялся волонтерством, часто делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал в своем микроблоге видео, как депутаты Европарламента принимали резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз.

В коротком видео можно увидеть, что депутаты аплодируют стоя после того, как резолюция была принята. В своем посте Юрий подчеркнул, что 90% депутатов поддержали Украину в стремлении присоединиться к европейской семье.

В подписи к видео Горбунов написал: "Депутаты Европарламента, стоя аплодируют, после принятия исторической резолюции в поддержку предоставления статуса кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове! 90% депутатов поддержали! Окончательное решение по стартующему саммиту ЕС! Слава Украине! Украина – это Европа!".

Украинцы в комментариях выразили свой восторг от этой новости и видео: "Дай Бог быть миру", "Дай Бог! Ждем!", "Украина – это сердце Европы!", "Держим кулачки", "Слава Украине и ее Героям!", "Украина – это Европа", "Слава Украине! Очень интересно, кто эти 10%, чтобы сразу все знали своих врагов!", "Дай Бог, скоро победа", "Слава Украине! Слава ВСУ!", "Украина победит", "Прекрасная новость".

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