Российский шоумен Максим Галкин оставил свою супругу Аллу Пугачеву с детьми в Юрмале и уехал на гастроли

В отсутствии мужа примадонна решила прогуляться вдоль моря со своими двойняшками Лизой и Гарри и передать привет Максиму Галкину. Соответствующе видео появилось на одной из фан-страниц, посвященной Алле Борисовне в Инстаграм.

Белые короткие брючки, черный кардиган и модная кепка – таков стильный образ Пугачевой. Певица совершенно не выглядит на свой возраст (ей уже 73 года) и кажется, не собирается стареть.

«Помашем ручкой папе. Папа мы идем домой», - говорит Пугачева на камеру.

«Идем, идем, шагаем», - повторила Лиза.

«Когда ПАПА в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, ЛЮБИМЫЙ, у нас все хорошо❤️» - говорится в публикации.

В комментарии пришел Максим Галкин, который коротко написал: «До встречи, любимые».

Отметим, что после Израиля звездное семейство поселилось в курортном городе Юрмала, который в прошлом был очень популярен среди российских знаменитостей.

Пугачева и Галкин снимают роскошную виллу с бассейном.

Сейчас Максим Галкин активно гастролирует по странам.

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