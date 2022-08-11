В отсутствии мужа примадонна решила прогуляться вдоль моря со своими двойняшками Лизой и Гарри и передать привет Максиму Галкину. Соответствующе видео появилось на одной из фан-страниц, посвященной Алле Борисовне в Инстаграм.
Белые короткие брючки, черный кардиган и модная кепка – таков стильный образ Пугачевой. Певица совершенно не выглядит на свой возраст (ей уже 73 года) и кажется, не собирается стареть.
«Помашем ручкой папе. Папа мы идем домой», - говорит Пугачева на камеру.
«Идем, идем, шагаем», - повторила Лиза.
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«Когда ПАПА в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, ЛЮБИМЫЙ, у нас все хорошо❤️» - говорится в публикации.
В комментарии пришел Максим Галкин, который коротко написал: «До встречи, любимые».
Отметим, что после Израиля звездное семейство поселилось в курортном городе Юрмала, который в прошлом был очень популярен среди российских знаменитостей.
Пугачева и Галкин снимают роскошную виллу с бассейном.
Сейчас Максим Галкин активно гастролирует по странам.
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