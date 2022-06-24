Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса.. Знаменитость недавно решилась на кардинальный шаг - сделала операцию по увеличению бюста. У актрисы есть жених - блогер Александр Волошин, который не так давно ей сделал предложение. А в этот раз Анна арешила в своем блоге рассказать радостную новость - звезда подписала контракт на новую квартиру.
"Да, она идеальная", - написала Тринчер.
"Мы о такой давно мечтали. Просторная, биокамин, зелень, уютная спальная комната", - продолжила хвастаться Анна.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Начался "кастинг" на место путина, Пионтковский указал на новые сигналы из рф: "Они там зашевелились..."
Украинцев готовят к "сверхсложной" зиме, будет ли отопление: "Мы должны отвыкнуть жить с..."
Нанесен новый удар по Змеиному, ВСУ уже не остановить: появились подробности
ВСУ получили возможность освободить Херсон и Мелитополь, генерал озвучил сценарий: "Нельзя штурмовать в лобовую"
"Мы ее заслужили на 100%. Много работали и мечтали. Я уверена, что тут мы вместе с любимым будем счастливы. (Как всегда вместе)", - отметила звезда.
Анна добавила, что теперь в ней будут самые эстетические рекомендации для фанов.
Напомним, Тринчер в откровенном наряде разомлела в объятиях Павла Зиброва
А еще Politeka сообщала, что Тринчер заинтриговала дуэтом с участниками Нацотбора на Евровидение
Также Politeka писала, что Тринчер честно рассказала об отношениях с мужчиной, который на 15 лет старше