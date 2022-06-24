Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса.. Знаменитость недавно решилась на кардинальный шаг - сделала операцию по увеличению бюста. У актрисы есть жених - блогер Александр Волошин, который не так давно ей сделал предложение. А в этот раз Анна арешила в своем блоге рассказать радостную новость - звезда подписала контракт на новую квартиру.

"Да, она идеальная", - написала Тринчер.

"Мы о такой давно мечтали. Просторная, биокамин, зелень, уютная спальная комната", - продолжила хвастаться Анна.

"Мы ее заслужили на 100%. Много работали и мечтали. Я уверена, что тут мы вместе с любимым будем счастливы. (Как всегда вместе)", - отметила звезда.

Анна добавила, что теперь в ней будут самые эстетические рекомендации для фанов.

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