Лідер "Без обмежень" Сергій Танчинець закликав українців, які живуть під обстрілами на прифронтових територіях, не заважати ЗСУ помститися ворогові та їхати звідти.

Безвідповідально з боку українців перебувати у прифронтових зонах, тим більше, що влада забезпечує безкоштовний виїзд з таких територій до центральної частини країни. Таку думку висловив лідер "Без обмежень" Сергій Танчинець в інтерв'ю ведучій Ользі Бутко.

За словами Сергія, коли він зустрічається з бійцями, він бачить упевненість у їхніх очах. Адже вони хочуть мирного життя і розуміють, за що воюють. Він також підкреслив, що загарбники відверто вбивають українську націю, тому ми маємо мститись їм і не соромитися своєї агресії.

"Не можна людям перебувати в прифронтових територіях. Бачите, що навіть прилітає Вінницею, яка далеко від фронту. Тому, як можна говорити про безпеку в Харкові чи Миколаєві?! Ніяк! Звідти треба їхати. Усі, у кого є можливість, повинні звідти виїхати", - вважає Сергій Танчинець .

Він навів у приклад Авдіївку, розташовану за 6 км від аеропорту, де досі живуть люди, хоча влада забезпечує виїзд до центральної України з безкоштовним харчуванням усім охочим. Але люди відмовляються.

"Це безвідповідальність і перешкоджання роботі військових. Так не можна робити. Трагедії відбуватимуться доти, доки мирне населення залишатиметься у заручниках у цих ублюдків. Мирним людям треба виїхати", – заявив Сергій Танчинець .

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