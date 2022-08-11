Українські музиканти теж не залишилися осторонь. Вони ведуть війну на інформаційному, волонтерському та справжньому фронті. Лідер "Без обмежень" Сергій Танчинець в інтерв'ю ведучій Ользі Бутко розповів про свій стан у перші дні вторгнення росії в Україну та поділився, чим зайнятий зараз і де знаходиться його родина.
Артист зазначив, що не міг займатись музикою, не розумів, навіщо це робити. А перші кілька днів у нього просто було неприйняття реальності і він намагався відволіктися від цього.
"Я відволікаюся на щось, спілкуюся з кимось, а потім згадую, що нас третій день обстрілюють. Психіка насилу перебудовувалась і не хотіла сприймати цю реальність. Через тиждень – два ми звикли, адже це абсолютна реальність. Підсвідомість прийняла, і ми вже все живемо із цими обставинами", - зізнався Сергій Танчинець .
Він додав, що після того, як російські військові відступили від столиці, гурт почав думати про те, як влаштовувати благодійні концерти, тому Сергій повернувся до музики.
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Сергій Танчинець також розповів, що війна розлучила його із сім'єю. Дружина та діти відлетіли до Японії. Дружина Сергія — перекладач японської мови та навчалася у країні, коли була студенткою. Музикант підтримує зв'язок із сім'єю дистанційно та зізнається, що дуже сумує за ними.
Нагадаємо, соліст гурту "Без обмежень" впав на сцені, кадри потрапили в Мережу.
Як повідомляла, лідер групи "Без Обмежень" порадив стежити за словами, говорячи про конфлікт з РФ.
Також писала, що лідер гурту "Без Обмежень" Танчинець обурився поведінці українців.