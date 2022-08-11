Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, як сприймав перші дні війни і де зараз перебуває його родина.

Українські музиканти теж не залишилися осторонь. Вони ведуть війну на інформаційному, волонтерському та справжньому фронті. Лідер "Без обмежень" Сергій Танчинець в інтерв'ю ведучій Ользі Бутко розповів про свій стан у перші дні вторгнення росії в Україну та поділився, чим зайнятий зараз і де знаходиться його родина.

Артист зазначив, що не міг займатись музикою, не розумів, навіщо це робити. А перші кілька днів у нього просто було неприйняття реальності і він намагався відволіктися від цього.

"Я відволікаюся на щось, спілкуюся з кимось, а потім згадую, що нас третій день обстрілюють. Психіка насилу перебудовувалась і не хотіла сприймати цю реальність. Через тиждень – два ми звикли, адже це абсолютна реальність. Підсвідомість прийняла, і ми вже все живемо із цими обставинами", - зізнався Сергій Танчинець .

Він додав, що після того, як російські військові відступили від столиці, гурт почав думати про те, як влаштовувати благодійні концерти, тому Сергій повернувся до музики.

Сергій Танчинець також розповів, що війна розлучила його із сім'єю. Дружина та діти відлетіли до Японії. Дружина Сергія — перекладач японської мови та навчалася у країні, коли була студенткою. Музикант підтримує зв'язок із сім'єю дистанційно та зізнається, що дуже сумує за ними.

Нагадаємо, соліст гурту "Без обмежень" впав на сцені, кадри потрапили в Мережу.

Як повідомляла, лідер групи "Без Обмежень" порадив стежити за словами, говорячи про конфлікт з РФ.

Також писала, що лідер гурту "Без Обмежень" Танчинець обурився поведінці українців.