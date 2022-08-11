Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, как воспринимал первые дни войны и где сейчас находится его семья.

Украинские музыканты тоже не остались в стороне. Они ведут войну на информационном, волонтерском и настоящем фронте. Лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец в интервью ведущей Ольге Бутко рассказал о своем состоянии в перввые дня вторжения рф в Украину и поделился, чем занят сейчас и где находится его семья.

Артист отметил, что не мог заниматься музыкой, не понимал, зачем это делать. А первые несколько дней у него просто было неприятие реальности и он пытался отвлечься от этого.

"Я отвлекаюсь на что-то, общаюсь с кем-то, а потом вспоминаю, что нас третий день обстреливают. Психика с трудом перестраивалась и не хотела воспринимать эту реальность. Через неделю – две мы привыкли, ведь это абсолютная реальность. Подсознание приняло, и мы уже все живем с этими обстоятельствами", - признался Сергей Танчинец.

Он добавил, что после того как российские военные отступили от столицы, группа начали думать о том, как устраивать благотворительные концерты, поэтому Сергей вернулся к музыке.

Сергей Танчинец также рассказал, что война разлучила его с семьей. Жена и дети улетели в Японию. Жена Сергея — переводчик японского языка и училась в стране, когда была студенткой. Музыкант поддерживает связь с семьей дистанционно и признается, что очень скучает по ним.

Напомним, солист группы "Без обмежень" упал на сцене, кадры попали в Сеть.

Как Politeka сообщала, лидер группы "Без Обмежень" посоветовал следить за словами, говоря о конфликте с РФ.

Также Politeka писала, что лидер группы "Без Обмежень" Танчинец возмутился поведению украинцев.