Відомий український актор та гуморист, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач не забуває дарувати українцям гарний настрій, який так важливий у цей важкий період. Артист активно веде свою сторінку в Інстаграм, де регулярно ділиться різноманітні фото та відео, які часто мають гумористичний характер.

Так, нещодавно Юрій вказав справжнє місце россії на карті світу.

Шоумен встановив український значок у Московській області, а російський розмістив в Індійському океані.

"Потрібно просто трохи почекати", - зазначив Ткач.

Українці в захваті, вони пропонують таке відео транслювати кремлівськими каналами, щоб до росіян дійшло, куди вони влізли.

"Щось Ткач тепле місце їм обрав🤔 Краще на Північно-Льодовитий, або взагалі геть з Планети 🌍, кудись у Чорну діру 🌪,там їм місце",

"Да навіщо вона нам та масква ? Там нема людей добрих . Хай марінуються там самі",

"Та навіщо нам це болото. Краще буде так,як було до 2014... Ну,хіба не забути поставити стіну бетонну по всьому кордоні цієї недодержави ,і залити всередині все бетоном",

"Скоро Москву захопимо🇺🇦🇺🇦🇺🇦. Капітуляція буде!!!",

"А ми рашу на своїй мапі зовсім замалювали",

"Бережи Боже наших воїнів 🇺🇦 Допоможи перемогти російського окупанта. Амінь 🙏🙏🙏",

"Ти натуращій це відео треба транслювати в «росії» щоб вони знали тварюки куди пхають свій ніс", - коментують у мережі.

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