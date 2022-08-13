Известный украинский актер и юморист, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач не забывает дарить украинцам хорошее настроение, которое так важно в этот тяжелый период. Артист активно ведет свою страницу в Инстаграм, где регулярно делится разного рода фото и видео, которые часто носят юмористический характер.

Так, совсем недавно Юрий указал настоящее место россии на карте мира.

Шоумен установил украинских значок в Московской области, а российский разместил в Индийском океане.

«Нужно просто немного подождать», - отметил Ткач.

Украинцы в восторге, они предлагают такое видео транслировать на кремлевских каналах, чтобы до россиян дошло, куда они влезли.

"Что-то Ткач теплое место им выбрал🤔 Лучше на Северо-Ледовитый, или вообще прочь из Планеты 🌍, куда-то в Черную дыру 🌪,там им место", "Да зачем она нам и москва? Там нет людей добрых . Пусть маринуются там сами", "Да зачем нам это болото. Лучше будет так, как было до 2014... Ну, разве не забыть поставить бетонную стену по всей границе этой недодержавы, и залить внутри все бетоном", "Скоро Москву захватим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦. Капитуляция будет!!!", "А мы рашу на своей карте совсем зарисовали", "Береги Боже наших воинов 🇺🇦 Помоги победить русского оккупанта. Аминь 🙏🙏🙏", "Ты натуращий это видео надо транслировать в «россии» чтобы они знали твари куда пхают свой нос", - комментируют в сети.

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