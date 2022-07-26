Жена популярного украинского комика, звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория обожает радовать свою аудиторию свежими публикациями, а также делиться подробностями их веселой семейной жизни на личной странице в Инстаграм.

Во время похода в магазин с дочкой Лизой она показала, как девочка попыталась крутануть футбольный мяч на пальце. Стоит сказать, что у малышки это плохо получилось, зато эмоция была - то что нужно.

Виктория запостила видео в замедленном действии под музыкальное споровождение композиции «Superwoman».

«Моя маленькая superwoman..💪🏻⚽️😅 p.s. смотрите до конца. Эмоция 🔥🔥🔥🤣», - написала в соцсети жена Ткача.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, о чем мечтает с 24 февраля

А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" вернулась с дочерью в Украину, трогательные кадры

Также Politeka писала, что юрий Ткач из "Квартал 95" наконец-то увиделся со своей дочерью и женой