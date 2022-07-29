Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на красотке Виктории, которая ему родила дочь, которую назвали Лизой. Малышка в этом году закончила первый класс, а в новом видео Виктория показала талант девочки.

"Слушайте репчик от крошки Лизи. Что хочется сказать... Кажется, эта малая заслуживает Панаму от Калуш", - написала Виктория.

Фанаты посмотрели ролик более 16 тысяч раз и написали комментарии:

"Круто", "Огонь-девочка. Растет новая звездочка", "Супер, талантливая красотка", "Умница", "Крошка", "Она умничка", "Увлекаюсь вашей дочерью, молодчинка", "красавица, молодец) очень очень красиво", "молодчинка... ее настроение вдохновляет дальше жить...", "молодец , очень хорошо и интересно наблюдать за ее увлечениями и действиями", "Бозее, Лиза очень хорошо поет!", "Лизе, ты очень талантливая девочка, молодец. Дай Бог тебе и всей твоей семье, всего только самого лучшего!!!!", "ой эти ямочки на щечках", "Ждем эту звездочку на сцене в мирное время", "Лиза, ты красавица и очень талантливая девочка. С нетерпением жду от тебя новых треков".

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