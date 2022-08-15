Мати чемпіона світу з боксу та мера української столиці Віталія Кличка перенесла операцію.

Про це повідомив сам Віталій Кличко.

"Мама зараз зробила операцію, повертається через тиждень", - розповів Кличко в інтерв'ю виданню "Бабель" .

Зазначимо, раніше Кличко зізнавався, що незважаючи на свій вік і життєві здобутки він досі залишається маминим синком.

«Для мене моя Мама залишається найважливішою людиною у житті.

І я не соромлюся і з гордістю можу сказати, що досі, - незважаючи на свої майже 49 років, 2 метри зросту, залізні м'язи, купу досягнень та спортивних титулів, - залишаюся маминим синком», - розповідав боксер у травні 2020-го року.

Нагадаємо, батько Віталія та Володимира Кличків помер 13 липня 2011 року після тривалої хвороби.

Додамо, що Кличко в інтерв'ю також зізнався, що розлучається зі своєю дружиною Наталією, з якою був одружений з 1996 року. Жінка давно живе в Німеччині, розлучення, за словами Кличка, було їхнім спільним рішенням.

Також Кличко розповів, де зараз його двоє синів та донька:

"Діти навчаються, вони вже досить дорослі".

Раніше ЗМІ повідомляли, що діти мера Києва живуть і навчаються у Великій Британії.

Нагадаємо, що Кличко також закликав киян готуватися до того, що цієї зими у квартирах буде холодно.