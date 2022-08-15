Про це повідомив сам Віталій Кличко.
"Мама зараз зробила операцію, повертається через тиждень", - розповів Кличко в інтерв'ю виданню "Бабель" .
Зазначимо, раніше Кличко зізнавався, що незважаючи на свій вік і життєві здобутки він досі залишається маминим синком.
«Для мене моя Мама залишається найважливішою людиною у житті.
І я не соромлюся і з гордістю можу сказати, що досі, - незважаючи на свої майже 49 років, 2 метри зросту, залізні м'язи, купу досягнень та спортивних титулів, - залишаюся маминим синком», - розповідав боксер у травні 2020-го року.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Завдано потужного удару по базі ПВК "Вагнер", серед жертв може бути близький соратник путіна: перші подробиці
Дружина Остапчука здивувала виглядом в автомобілі, фото: "Поїду годувати своє друге підборіддя..."
Суддя "Співають всі" Приходько жорстко підколола Арестовича: "Пройшов битву за Константинополь..."
"Бабки вирішують все": солістку KAZKA Зарицьку після чергового концерту рознесли на повну
Нагадаємо, батько Віталія та Володимира Кличків помер 13 липня 2011 року після тривалої хвороби.
Додамо, що Кличко в інтерв'ю також зізнався, що розлучається зі своєю дружиною Наталією, з якою був одружений з 1996 року. Жінка давно живе в Німеччині, розлучення, за словами Кличка, було їхнім спільним рішенням.
Також Кличко розповів, де зараз його двоє синів та донька:
"Діти навчаються, вони вже досить дорослі".
Раніше ЗМІ повідомляли, що діти мера Києва живуть і навчаються у Великій Британії.
Нагадаємо, що Кличко також закликав киян готуватися до того, що цієї зими у квартирах буде холодно.