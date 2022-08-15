Популярна модель Соня Євдокименка, яка є онукою легендарної артистки Софії Ротару, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина, яка мешкає за кордоном, поділилася чарівними кадрами з нової фотосесії у стильному образі.

На нових фотографіях Соня зображена на прогулянці в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі - на ній короткі білі шорти і вузький чорний топ хитромудрого крою, а зверху вона накинула світлу довгу сорочку з красивим візерунком. Як виявилось, цю сорочку Соня позичила у свого тата – сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, за яким дуже сумує.

У підписі до публікації Соня написала: "У ці дні... позичаю сорочки у тата, бо сумую за тобою". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото моделі, засипаючи її компліментами: "Люблю тебе", "Приголомшливо виглядаєш", "Дивовижно красива", "Красиво", "Красуня", "Дуже красива", "Така стильна".

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